Snowboarder zu Fuß unterwegs, von Lawine erfasst

Deutscher geriet nicht unter den Schnee

Daraufhin schnallten die Männer ihre Snowboards ab und wollten zu Fuß weiter in Richtung Tal stapfen. Als sie an einen steiler werdenden Übergang kamen, löste sich dann die Nassschneelawine und erfasste den 20-Jährigen, der voranging. Rund 100 Meter wurde der Deutsche mitgerissen, blieb dabei aber glücklicherweise an der Oberfläche.