Die Nächste, bitte? Siebenhofer vor Rücktritt

Mit den österreichischen Staatsmeisterschaften in Hinterstoder schließen die ÖSV-Asse den Skiwinter ab. Am Donnerstag gab’s für die Steiermark Silber in der Abfahrt der Herren: Stefan Babinsky musste sich nach zwei Bestzeiten in den Trainings um 19 Hundertstel Olympiasieger Johannes Strolz (Vb) geschlagen geben. Aber der Seckauer war nicht unzufrieden: „Es hat zum Abschluss dieser Super-Saison mit den beiden vierten Weltcup-Plätzen in Cortina und Aspen nicht schlecht funktioniert. Und Freitag gibt’s ja noch den Super G. Den mag ich ganz besonders.“