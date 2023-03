„Dann kann man nicht in Rollenbildern leben“

Nicole Wesner zu Gast im krone.tv-Sportstudio: Die Box-Weltmeisterin spricht mit Michael Fally über ihren Kampf bei der Bounce Fight Night am 1. April - live auf krone.tv und krone.at -, die dreijährige Wettkampfpause, Corona, das Gewichtmachen, ihr Training, Tanzen und Frauenboxen an sich. „Durch das Boxen habe ich so viele verschiedene Facetten von Menschen kennengelernt“, sagt Wesner: „Wenn man mit einer starken Frau, auch körperlicher Natur, also einer Boxerin zusammen ist, dann kann man nicht in typsichen Rollenbildern leben.“