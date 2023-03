Mini-Rennautos als Vorbild für die Landwirtschaft

Von der Spaßidee zum Start-up: So lässt sich die Entstehungsgeschichte der Firma VBR Innovations aus Ybbsitz im Bezirk Amstetten knapp zusammenfassen. Denn Thomas Steinber verfolgte schon länger den Gedanken, ein kleines Auto mittels Simulator ortsunabhängig zu steuern. Zusammen mit Rallyefahrer Philipp Lietz und Software-Spezialist Paul Aigner - das Trio kennt sich seit der Kindheit - wurde nach zwei Jahren Entwicklungsarbeit daraus Realität. Jetzt konnten Interessierte bei der Firma Welser in Gresten selbst Platz hinter dem Lenkrad des Simulators nehmen und die Mini-Flitzer via Bildschirm durch eine 200 Meter entfernte Halle steuern.