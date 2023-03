Hier finden psychisch kranke Menschen Arbeit

Was sie alle verbindet, sagt Bettina Vögl, Geschäftsführerin bei pro mente: „Sie brauchen eine Struktur.“ Deswegen bietet die NGO nun an, dass psychisch kranke Steirerinnen und Steirer wenige Stunden in der Woche einer Arbeit nachgehen können, die auch fair entlohnt wird. Entweder drei oder sechs Stunden in der Woche sind möglich. „Was mehr ist, ist für viele von der Konzentration her zu intensiv.“