ÖFB-Team in Vorbereitung ++ Bestmarke von Ovechkin

Das ÖFB-Team bereitet sich aktuell in Windischgarsten auf die ersten beiden EM-Qualifikationsspiele vor, Filip Misolic verpasst nur knapp den Einzug ins Miami-Hauptfeld und Alex Ovechkin krallt sich einen Rekord in der National Hockey League - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Mittwoch, dem 22. März.