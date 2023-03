Wie arg ist Feindbild der Klimakleber wirklich?

Wie bedeutsam ist der Verkehr, den die Klimakleber so gerne aufstauen (statt sich zum Beispiel an Politiker-Dienstwagen zu kleben) für die Menge an Treibhausgasen in Oberösterreich? Er trägt ungefähr zu einem Fünftel zum Gesamtaufkommen bei - manchmal mehr (2018: 21,1%), manchmal weniger (2020: 18,2%). Die Industrie, die von den Klima-Klebern nicht in den Stau geschickt wird, liegt bei mehr als der Hälfte.