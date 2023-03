Groß und Klein putzen das ganze Land blitzblank

Wichtiger Appell

Landesvize Stephan Pernkopf betont: „Mit bisher mehr als einer halben Million Freiwilligen ist der Frühjahrsputz die größte Umweltaktion des Landes. Ich bin allen, die sich in ihrer Freizeit dafür engagieren, sehr dankbar.“ Anton Kasser, Präsident der NÖ Umweltverbände: „Leider wird nach wie vor viel zu viel Müll achtlos weggeworfen. Wir brauchen also auch in diesem Frühjahr wieder die Unterstützung unserer Landsleute.“ Die beiden appellieren: „Halten wir Niederösterreich sauber!“