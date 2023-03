Gewinnen & „Manta Manta 2“ vor allen anderen sehen

Autofans wird nicht weniger erfreuen, wenn im neuen Film neben dem Opel Manta zahlreiche andere Autos wie ein VW Golf 2, ein Audi RS 6, ein BMW 3er E36, ein Mercedes 190 und ein Mercedes-AMG C 63 sowie ein ordentlich aufgemotzter Opel Calibra zu sehen sind. Fest steht jedenfalls: Der Kult um den ersten Film ist immer noch da! Auotuner JP Kraemer, der in dem Film sich selbst spielt, findet gar, dass „Manta, Manta“ die deutsche Variante von „The Fast and the Furious“ sei. Kraemer ließ es sich auch nicht nehmen, das Filmauto auf Herz und Nieren zu testen (siehe Video unten). Dafür nutzte er seine Hausstrecke, die LaSiSe (Forschungs- und Technologiezentrum Ladungssicherung in Selm).