Schneeschuh-Wanderer mit Hubschrauber geborgen

Ein 27-jähriger deutscher Mann wanderte am Montag mit Schneeschuhen auf den Großen Priel. Er wählte den Aufstieg über die Klinserschlucht und erreichte um ca. 12 Uhr den Gipfel. Danach stieg er über den Südgrat und in weiterer Folge in das Kühkar ab. Dabei handelt es sich um sehr steiles, felsiges und ausgesetztes alpines Gelände.