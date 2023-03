Mordprozess + + Rückzahlung von Covid-Strafen?

In NÖ hat sich die ÖVP und die FPÖ auf ein Arbeitsübereinkommen verständigt und wird nun gemeinsam die Landesregierung bestreiten. Ein Punkt in diesem Regierungspakt ist die Forderung nach der Rückzahlung von Covid-Strafen. Konkret geht es um Verstöße gegen die Lockdown-Regeln. Die Bundespolitik ist nicht begeistert. Unterdessen reißt auch die Kritik an der Koalition nicht ab. Es sei ein „Rechtsruck in Niederösterreich“, heißt es etwa.