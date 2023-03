Shiffrin und Odermatt ++ Altach feuert Klose

In der abgelaufenen Ski-Saison haben Mikaela Shiffrin und Marco Odermatt nach Belieben dominiert, Stefan Kraft holt sich zum Abschluss in Vikersund einen Sieg und Altach trennt sich nach dem Grunddurchgang von Miroslav Klose - das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Montag, dem 20. März.