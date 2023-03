„Der vermessene Mensch“: Tickets gewinnen

Die Audienz der Herero beim Kaiser hatte keinen Erfolg, ihr Lebensraum wird weiter eingeschränkt, was kurz darauf zu einem Aufstand führt. Der Kaiser entsendet deshalb Truppen in die deutsche Kolonie Südwestafrika, um die Unruhen niederzuschlagen. Mit Begeisterung meldet sich Hoffmann, diese begleiten zu dürfen, um in Afrika seine Studien fortsetzen zu können und auch Kezia zu finden, in die er sich offenbar verliebt hat.