Bregenzer kämpfen für den Schutz des Seeufers

Toni Lösch geht seit Jahr und Tag am Bodenseeufer spazieren - mit Vorliebe auch am Naturbeobachtungsweg beim Auslauf-Bauwerk der Kläranlage in Bregenz. Eben diese alte Anlage soll aber abgerissen werden - Lösch und seine Mitstreiter befürchten, dass dadurch die Natur stärker leiden würde, als wenn die Anlage stehen bliebe. Auch Anwalt Ludwig Weh macht sich für die Sache stark: „Das Bilgeriloch ist ein Naturbiotop erster Güte.“ Seiner Meinung nach müsse das auch so bleiben. „Ein Rückbau der alten Anlage ist im Grunde Teil einer normalen Vorgangsweise in solchen Fällen. Damals hat man aber vielleicht nicht überlegt, ob dadurch nicht mehr Schaden als Nutzen entsteht.“