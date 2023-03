Team-Neuling erfuhr die Einberufung via Instagram

„Der Winkel war perfekt, im richtigen Licht gemacht“, lächelt Jonas Auer über den Blickfang. Natürlich kann sich der 22-Jährige an den Schnappschuss (siehe rechts) von Rapids Fotografen in der Kraftkammer erinnern. Da hat er Oberschenkel wie einst Arnold Schwarzenegger. Wie viel er da am „Beinstrecker“ drückte? „Das weiß ich nicht, das Maximum. Aber ich mache keine Extraeinheiten.“ Als wären ihm seine Muskeln unangenehm