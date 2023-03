Die SV Ried empfängt Wolfsberg - ab 17 Uhr LIVE

„Wir wissen, dass wir in einigen Bereichen noch Luft nach oben haben“, meinte Senft, der in der Länderspielpause weiter an seiner Idee werken darf. Das trifft auch auf Manfred Schmid zu, der in Wolfsberg noch keine zwei Wochen am Ruder ist. Dem Wiener war in der Vorwoche kein guter Einstand vergönnt. Nach einer Roten Karte gegen Simon Piesinger verlor der WAC in Unterzahl gegen Lustenau mit 0:1.