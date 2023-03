Platz in Meistergruppe: „Müssen nicht, wir können“

„Als Profi willst du jedes Spiel gewinnen“

Was Felix Bacher, bei dem die Option im Vertrag gezogen wurde, nur unterstreichen kann. „Als Profi willst du ja jedes Spiel gewinnen. Sollte es gegen Sturm nicht klappen, werden bei uns nicht alle in der Kabine plärren.“ Der 22-jährige Innenverteidiger, der in der vergangenen Runde zum Zuschauen verurteilt war („das war ein unangenehmes Gefühl“), gegen die Steirer mit Raffael Behounek das defensive Bollwerk im Zentrum bilden soll, ist guter Dinge. „Zumal wir nix zu verlieren haben werden. Ein Klub wie wir, mit dem kleinsten Budget, kann ja nicht fordern, in die Top-6 zu kommen. Das wär’ ja Größenwahn!“