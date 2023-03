Union Berlin gegen Frankfurt - ab 15.30 Uhr LIVE

Union Berlin ist saisonübergreifend seit 17 Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen, Eintracht Frankfurt blieb zuletzt erstmals unter Oliver Glasner in sechs Bundesliga-Auswärtsspielen in Folge sieglos (vier Remis, zwei Niederlagen). Eintracht Frankfurt sammelte am letzten Spieltag durch das 1:1 gegen den VfB Stuttgart seinen 40. Punkt in dieser Saison - gelingt nun ein Sieg bei Union, kämen die Hessen auf 43 Zähler und hätten damit ihre Ausbeute der kompletten Vorsaison übertroffen (42 Punkte).