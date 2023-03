Terror-Warnung bleibt ++ Debatte über junge Mörder

Die Warnung vor einer Anschlagsgefahr gegen religiöse Einrichtungen in Wien bleibt am Donnerstag weiter bestehen. Betroffen sind „primär syrische Einrichtungen“ - aufgrund des Jahrestags des Bürgerkriegs in Syrien. Dieser hatte am 15. März 2011 begonnen. Außerdem: Nach dem Mord an der 12-jährigen Luise wird über eine mögliche Senkung des Strafmündigkeitsalters in Deutschland diskutiert. „Schuldunfähig ist, wer bei Begehung der Tat noch nicht vierzehn Jahre alt ist“, so steht es im Strafgesetzbuch.