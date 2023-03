Schwarz am Podest ++ Schmidhofers letzte Fahrt

ÖSV-Star Marco Schwarz schließt mit Platz 2 das Super-G-Finale in Andorra ab, Nicole Schmidhofer beendet nach 16 Jahren im Skizirkus, mit einer emotionalen letzten Fahrt, ihre Profikarriere und das österreichische Trainer-Ass Oliver Glasner muss mit Eintracht Frankfurt die Koffer in der Champions League packen! Das und noch mehr in der heutigen Ausgabe der „Krone“-Sport-Nachrichten mit Moderatorin Katie Weleba.