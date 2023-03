100 Florianis kämpften gegen Lagerhallen-Brand

In Enzersdorf an der Fischa im Bezirk Bruck an der Leitha in Niederösterreich waren am Donnerstag rund 100 Feuerwehrleute von zehn Feuerwehren bei einem Lagerhallen-Brand im Einsatz. Die Löscharbeiten gestalteten sich laut Bezirkskommando schwierig. Ein Helfer wurde sogar verletzt und musste nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.