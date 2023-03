Monate zu mild: Blüte bis zu zwei Wochen früher

Derzeit blühen zum Beispiel in den tiefen Lagen schon vielerorts Forsythie und Dirndl, so Geosphere Austria. Auch die Blüte der Marille hat bereits begonnen, etwa in der Wachau, im Wiener Raum und im Nordburgenland um das Leithagebirge. „Damit liegt die Entwicklung der Pflanzen derzeit etwa eine Woche vor dem Durchschnitt der letzten 30 Jahre (Mittel 1991-2020, Anm.) und mehr als zwei Wochen vor dem Durchschnitt im Zeitraum 1961 bis 1990, der von der Klimaerwärmung noch nicht so stark betroffen war“, sagte Helfried Scheifinger von der Geosphere.