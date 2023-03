Für Grill ist das Ende des Leidens in Sicht

Chance auf den Fixplatz lebt

Im norwegischen Narvik will Stefan Rieser (WSV Dorfgastein) am Freitag beim Europacup-Finale seinen Platz unter den ersten Drei in der Abfahrtswertung verteidigen. Damit würde sich der 24-Jährige ein Weltcup-Ticket für die Königsdisziplin kommende Saison sichern. An gleicher Stelle gewann er 2020 Gold und Silber bei der Junioren-WM. Zumindest ein gutes Omen ...