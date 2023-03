Zwei Neue im ÖFB-Team ++ Pinkelnig on the top

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick nominiert zwei Neulinge, beim Masters-Turnier in Indian Wells geht es ins Achtelfinale und Eva Pinkelnig krönt sich zur Gesamtweltcup-Siegerin im Skisprung-Zirkus - das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 14. März.