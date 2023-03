Nach Rückkehr von Lineker: Drohnachricht an Sohn

Gary Lineker hatte die Rhetorik der konservativen britischen Regierung im Zusammenhang mit einem umstrittenen Asylgesetz mit der Sprache in „Deutschland in den 1930er Jahren“ verglichen. Daraufhin suspendierte die BBC ihn wegen Bruchs der strikten Neutralitätsregeln. Als sich andere Moderatoren und Kommentatoren mit Lineker aber solidarisch zeigten, ruderte der Sender zurück. George Lineker twitterte, er habe noch nie so viele Hassnachrichten erhalten. „Dabei hat das noch nicht einmal etwas mit mir zu tun“, schrieb er.