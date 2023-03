20 Jahre „SHIT HAPPENS!“: Prachtband gewinnen!

Gott, Teufel, Biber, Baum und die drei Jungs von der HNO-WG - seit 20 Jahren bricht der Bielefelder Cartoonist und Filmemacher Ralph Ruthe mit seinen „SHIT HAPPENS!“-Cartoons im Netz, in der Presse und im Buchhandel alle Rekorde. Am 16. März feiert seine Reihe ihren 20. Geburtstag. Wir verlosen zum 20er genau die richtige Lektüre für alle Fans: den neuen großformatigen, über 350 Seiten dicken Prachtband in hochwertiger Ausstattung. Und zum Lachen haben wir für unsere Leser fünf ausgewählte Cartoons aus 20 Jahren „SHIT HAPPENS!“ in den Beitrag dazugepackt.