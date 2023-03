So werden Allergien heute diagnostiziert

Der Frühling steht vor der Tür und das heißt wieder für viele Leute Allergiezeit. Viele Betroffene kennen das Gefühl, wenn die Nase rinnt und die Augen jucken. Neben den typischen Jahreszeiten-Allergien werden auch Lebensmittelunverträglichkeiten immer häufiger. „Das hängt mit der Umwelt zusammen“, so Univ.-Doz. Dr. Felix Wantke, Facharzt für Pneumologie und Leiter des Floridsdorfer Allergiezentrums. „Am beste wäre es, sich oft am Land und bereits im Kindesalter am Bauernhof aufzuhalten“.