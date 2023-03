Unbekannte Signale im Gehirn von Kraken gemessen

Einem internationalen Forscherteam am Okinawa Institute of Science and Technology (OIST) in Japan gelang es mittels implantierter Elektroden und Datalogger zwölf Stunden lang ununterbrochen die Hirnaktivitäten eines sich frei bewegenden Exemplars eines Großen Blauen Kraken aufzuzeichnen. Das Tier wurde gleichzeitig in seinem Aquarium gefilmt und die Aufnahmen mit den Gehirnströmen synchronisiert (siehe Video oben).