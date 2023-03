PS-starke Erlebnisse beim Adrenalintag gewinnen

KTM X-Bow: Ready to race

Ein weiteres Highlight ist der X-Bow, KTMs Interpretation eines Supersportwagens für das 21. Jahrhundert. 790 Kilogramm leicht, 330 PS stark, von 0 auf 100 km/h in unter vier Sekunden und ohne elektronische Fahrhilfen. Steigen Sie ein und geben Sie Gas! In die Entwicklung des reinrassigen Sportwagens floss pure Rennsport-Technologie. Jeder Millimeter des KTM X-Bow schreit „ready to race“.