Black Power gegen die Roten Bullen

Moses Usor komplettiert die Black-Power-Fraktion der Linzer. Der Mann, der schneller als sein Schatten spurtet, hatte bis zu seiner Ankunft in Prag noch nie Schnee gesehen: „Ein Schock, aber es wurde dann bald wärmer“, lacht Moses, der dankbar für die Chance als Profi in Europa ist. „In Nigeria gibt es so viele Talente, dass die Scouts täglich einen entdecken können, der besser spielt als du. Hunderttausende wollen in eine der Akademien“, betont Moses. In seiner Heimatstadt Big Qua im Norden Nigerias nennen ihn alle „Mahrez“. „Nach Superstar Riyad Mahrez von Manchester City, dem ich von der Spielweise her sehr ähnlich bin.“