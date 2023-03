Eisbullen entstiegen Stahlbad mit Sieg

Nissners Treffer fiel eher überraschend, tat den Bulls gut, die viel besser ins Spiel fanden. Und noch im Mitteldrittel in Führung gingen. Thaler, frischgebackener Young Star des Monas Februar, stocherte nach einem Getümmel den Puck über die Linie – 2:1. Die Bulls gingen in der Folge mit ihren Chancen leichtfertig um. So blieb die Partie bis zum Schluss explosiv, aber auch Goalie Tolvanen eine gewaltige Bank.