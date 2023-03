Schon wieder zu spät! Immer Ärger mit Leroy Sane

Eine Stunde vor Trainingsbeginn (11 Uhr) sollten sich alle Spieler am Freitag am Treffpunkt versammeln, was die Spieler auch beherzt haben dürften - bis auf Sane. Wie „Sport Bild“ schreibt, lenkte der deutsche Nationalteamspieler seinen Audi erst um 10.02 Uhr in die hintere Einfahrt der Garage an der Säbener Straße.