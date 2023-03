LASK gegen Red Bull Salzburg - ab 17 Uhr LIVE

Am Weg zum zehnten Meistertitel in Folge will man sich freilich weder durch ein neues Stadion, noch die gute Form der Linzer beirren lassen. „Wir sind ebenfalls gut drauf und wollen unsere Serie in der Liga fortsetzen“, stellte Jaissle wenige Tage nach dem 4:2-Erfolg bei Rapid klar. Die jüngsten sieben Partien wurden allesamt gewonnen, die bisher einzige Saisonniederlage datiert vom 30. Juli 2022 (1:2 gegen Sturm Graz). Angesichts des Ausscheidens in Europa League und Cup muss Jaissle auch nicht groß rotieren, zu den Ausfällen gesellte sich jüngst der gegen Rapid am Knie blessierte und bereits operierte Luka Sucic.