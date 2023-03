Schalke 04 gegen Dortmund - ab 18.30 Uhr LIVE

Die Dortmunder haben 2023 in der Liga alle acht Spiele gewonnen, seit dem Jahreswechsel nur am Dienstag beim Achtelfinal-Aus in der „Königsklasse“ bei Chelsea (0:2) die einzige Niederlage kassiert. Nun wartet Schalke im 100. Kräftemessen der beiden Clubs in der Bundesliga, es ist das Duell Titelaspirant gegen Abstiegskandidat. Die „Königsblauen“ standen lange abgeschlagen am Tabellenende, nach vier 0:0 in Serie und zwei Siegen gegen Stuttgart (2:1) und in Bochum (2:0) sind die Gelsenkirchener aber wieder voll im Rennen um den Klassenerhalt.