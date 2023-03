Bayern wirft PSG raus ++ Odermatt holt große Kugel

Der FC Bayern und AC Milan sind in der Champions League eine Runde weiter, heute erwartet die Fußballfans ein vollgepackter Europa League-Abend und Marco Odermatt gewinnt vorzeitig die große Kristallkugel - das und noch mehr sind Ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Donnerstag, dem 09. März.