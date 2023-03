Die Hüter des legendären Deferegger Heilwassers

Nun kann sie ihre langjährige Erfahrung im Produktmanagement aus der Kosmetikbranche in ihre neue Funktion einbauen. „Der Beirat meinte, man habe mit dem Heilwasser ein tolles Produkt. Die Kosmetikprodukte wurden aber noch nicht richtig entwickelt. Nun steckt mein Herzblut in der Neukonzipierung“, erzählt sie. So verschlankte sie das Produktportfolio und will das Wasser als den Star etablieren.