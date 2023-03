„Gefahr in den eigenen vier Wänden“

Es ist schwer zu glauben, dass jemand böse geboren werden könnte. Kinder erscheinen so unschuldig. Doch bereits in der Kindheit gibt es erste Anzeichen, um Alarm zu schlagen. Bekannte Serienkiller aus den USA, wie Jeffrey Dahmer oder Ted Bundy zeigen, dass in frühen Jahren gewisse Verhaltensmuster besorgniserregend wurden. Dahmer soll Hamster geköpft haben, sowie Hundekadaver an einen Baum genagelt haben. Vom Tierquäler zum Gewalttäter ist es nur ein kleiner Schritt. Gewalttaten an Tieren können ein erstes Anzeichen für eine gefährliche Persönlichkeitsstörung sein.