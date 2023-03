Conference League in Konferenz - ab 18.45 Uhr

Nach der 0:1-Hinspielniederlage gewann Sheriff in Belgrad mit 3:1 und überstand zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ein K.-o.-Duell in einem UEFA-Wettbewerb. Das Hinspiel gegen Nizza wird das 17. Europapokalspiel in einer Saison sein, die in der ersten Qualifikationsrunde begann. Nizzas Aaron Ramsey erwartet ein schweres Spiel: „Ich habe viel Erfahrung in Europa und weiß, wie schwer diese Duelle sein können.“