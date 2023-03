Willem-Alexander: Männer haben viel vermasselt

An dem Gespräch nahm auch die slowakische Staatspräsidentin Zuzana Čaputová teil. Sie berichtete über ihre negativen Erfahrungen in der Politik: „Während des Wahlkampfes hatte ich mit der Bemerkung zu tun: Frauen gehören in die Küche, nicht in die Politik. Es ist eine Männer-Welt“, sagte sie. „Ich glaube, dass Diversität gesund und nötig ist, auch in der Politik.“