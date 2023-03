Oberst Prinzessin Kate im Militär-Kampfanzug

Lilibet in den USA getauft

Am Mittwoch wurde bekannt, dass die Royal Family eine Einladung zur Taufe von Prinzessin Lilibet Diana in den USA ausgeschlagen hat. Die kleine Tochter von Prinz Harry und Herzogin Meghan wurde am 3. März in Kalifornien getauft. Die Tauffeier fand auf dem Luxusanwesen des Herzogs und der Herzogin von Sussex statt.