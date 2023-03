Kinder können nicht mehr richtig schwimmen

Erst vier Tage ist es her, dass in der Therme Lutzmannsburg (Burgenland) ein fünfjähriges Mädchen leblos im Wasser trieb. In einem kurzen unbeaufsichtigten Moment sprang es ins Becken, wenig später starb es im Krankenhaus. Heuer ist es schon der zweite Todesfall österreichweit, 2022 ertranken fünf Kinder.