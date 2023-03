Lazio Rom gegen AZ Alkmaar - ab 18.45 Uhr LIVE

Lazio Rom musste als Dritter der Europa-League-Gruppe F, in der Sturm Graz punktgleich (acht) mit Sieger Feyenoord als letzter ausgeschieden war, eine Etage weiter runter. Die Italiener schalteten in der folgenden Zwischenrunde CFR Cluj aus. Auf einen 1:0-Heimsieg folgte ein 0:0 in Rumänien.