Apothekerkammer empfiehlt Vorrat für zwei Monate!

Der Arzt verschreibt ihnen ein Rezept, sie gehen damit zur Apotheke und plötzlich heißt es: nicht lieferbar. Diese Situation gab es in den letzten Wochen vermehrt in Österreichs Apotheken. Wieso das so ist, wie die Apotheken darauf reagieren, und was auch im Falle eines Blackouts an Medikamenten zu Hause vorhanden sein sollte, darüber hat krone.tv-Moderatorin Raphaela Scharf mit dem Vizepräsidenten der Österreichischen Apothekerkammer Mag. pharm. Raimund Podroschko in der aktuellen Ausgabe des Gesundheitsmagazins gesprochen.