Lkw-Lenker wollte mit Holzstück Fahrverbot umgehen

Anzeige wegen Urkundenfälschung

Doch nach einer LED-Lampe suchten die Polizisten in der Fracht des Moldawiers vergeblich. In der Verpackung befand sich allerdings an Stelle des mutmaßlichen Designer-Stückes nur ein Holzstück. „Der Mann wird wegen des Verdachtes der Urkundenfälschung an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt“, betont die Exekutive. Eine Sicherheitsleistung wurde eingehoben.