Lebenshilfe-Betriebsrat „autoritär, intransparent“

Schlechte Stimmung und Aufregung dürfte dieser Tage im Betriebsrat der Lebenshilfe Tirol herrschen. In einem Schreiben des stellvertretenden Vorsitzenden Helmut Deutinger, das Ende Februar per E-Mail an alle Angestellten ging und auch der „Tiroler Krone“ anonym zugespielt wurde, gibt dieser bekannt, dass er sich nach mehr als 20 Jahren im Betriebsrat zurückziehen wird. Die Gründe sind brisant.