Aus für Corona-Medikament + Brand bei Asylquartier

Am Wochenende ist es zu einem mutmaßlichen Brandanschlag in Linz gekommen. Die Brandstelle in der Lunzerstraße war wohl nicht zufällig gewählt: Dort soll nämlich ein Quartier für Asylwerber errichtet werden. Wir haben mit dem Linzer Bürgermeister, Klaus Luger (SPÖ), gesprochen.