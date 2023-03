Vergewaltigung bei Versicherungstermin?

Angeklagter: „Sie griff mir in den Schritt“

„Das sind Behauptungen, die völlig falsch sind“, sagte der von Verteidiger Philipp Winkler vertretene Mann in Anwesenheit von seiner Ex-Frau und seinen erwachsenen Kindern. Beim Verabschieden habe die Witwe damals zu ihm gesagt: „Ich will jetzt diese Übungen machen.“ Sie sei ins Schlafzimmer gegangen, habe sich aufs Bett gelegt und einen Ball auf dem Bauch auf- und abgerollt. „Plötzlich setzte sie sich auf und griff mir in den Schritt“, so der Mann. Perplex sei er wortlos gegangen.