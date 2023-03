Räuber (28) von Kantonspolizei geschnappt

Am Sonntagmorgen wurden der Kantonalen Notrufzentrale zwei versuchte unbewaffnete Raubüberfalle in zwei Geschäften am Bahnhof gemeldet. Ein vorerst unbekannter Mann hatte in beiden Fällen mittels verbaler Drohung versucht von den Kassiererinnen Bargeld zu bekommen. Diese weigerten sich jedoch Geld herauszugeben. Der Mann verließ die Geschäfte wieder.