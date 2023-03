Klarer Wahlsieg für Regierungspartei in Estland

Kallas steht seit 2021 - als erste Frau in Estlands Geschichte - an der Regierungsspitze und gilt als eine der resolutesten Unterstützerinnen der Ukraine in Europa. Der Sieg ihrer Partei in dem Baltenstaat mit rund 1,2 Millionen Einwohnern hatte sich schon vor der Wahl am Sonntag abgezeichnet. Die 45-Jährige dürfte nun in der Dreierkoalition mit den Sozialdemokraten und der konservativen Partei weiterregieren können. Beide Parteien büßten Parlamentssitze ein, die Regierung hat aber weiterhin eine Mehrheit.