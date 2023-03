„Medcare“ betreute 940 Patienten ohne Versicherung

Keine Versicherung und keine Möglichkeit, bei einem medizinischen Problem fachärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. – Was in den USA für viele Menschen ein großes Problem darstellt, ist hierzulande seit 2013 zum Glück keines mehr. In einer Zusammenarbeit des Roten Kreuzes und der Caritas Tirol wurde damals das Projekt „medcare“ aus der Taufe gehoben.